بدء تسليم مشروع صرف ميت البيضا في المنوفية بتكلفة 40 مليون جنيه



بدأت شركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم ) اليوم الأربعاء ، أعمال التسليم الابتدائي لمشروع الصرف الصحي بقرية ميت البيضا بالباجور ، بقيمة تقترب من 40 مليون جنيه .

واستقبل أهالي القرية ، اليوم ، المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور ، ومحمد عزت نائب رئيس مجلس مدينة الباجور ، والمهندس طه محمد بدر مدير الإنتاج بشركة مختار إبراهيم للمقاولات ، والمهندس أحمد إسماعيل مدير الموقع ، وأسامة شكري رئيس الوحدة المحلية بمشيرف ، والمهندس منصور عيد من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تحت إشراف المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، ولجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقد أبدت اللجنة عدة ملاحظات ، سيتم تلافيها خلال أسبوعين ، مع وعد من شركة مختار إبراهيم بوصول مولد ديزل جديد .

وينفذ المشروع تحت إشراف المهندس راضي محمد عبد العزيز رئيس قطاع العمليات بشركة مختار إبراهيم ، والمهندس محمود مغاورى أحمد زيد مدير قطاعات الوجه البحرى ومدن القناة .



ونجحت الشركة بقيادة الدكتور هاني عثمان سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، والمهندس محب سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، في تنفيذ أعمال داخل مصر وخارجها بقيمة 4 مليارات جنيه ، العام المالي 2022- 2023.

ومن أكبر هذة المشروعات ، مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا بحوالي ٢ مليار جنيه، ومشروع محطة تنفيذ مياة الشرب أكتوبر بحوالي ١.٦ مليار جنيه، ومشروع رافد مطوبس للطرق والكبارى بحوالي ۲۰۷ مليار جنيه.

كما نفذت مشروع منظومة نقل المياه بمحطة ضخ الوحدة الثالثة بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية بقيمة حوالى 373 مليون درهم بما يعادل 3 مليارات جنيه.

أيضا وتحت إشراف المهندس راضي محمد عبد العزيز رئيس قطاع العمليات، والمهندس محمود مغاورى أحمد زيد مدير قطاعات الوجه البحرى ومدن القناة ، قامت الشركة بتنفيذ وتسليم أعمال الصرف الصحى لقرى سبك الضحاك - وقرى (قلتي الكبرى - سمان - فيشا الصغرى - كفر مناوهلة - مناوهلة) مركز الباجور بقيمة تقديرية ٣٥٠مليون جنيه .

أيضا تنفيذ وتسليم أعمال الصرف الصحى لقرى الصرف الصحى لقرى ( العامرة - ميت ربيعة - برهيم -

بلمشط - منشأة غمرين - كفر السنابسة) وقرى شبرا بلوله - كفر شبرا بلوله - كفر العامرة - الكوم الأحمر -

كفر رماح كفر بلمشط مركز منوف بقيمة تقديرية ٢٠٠ مليون جنيه .

كما تم تنفيذ أعمال مبنى كلية الصيدلة والمكتبة المركزية بجامعة المنوفية بشبين الكوم بحجم عمل تقديرية ۱۰۰ مليون جنيه .

وتنفيذ محطة مياه الباجور بقيمة تقديرية ١٧٠ مليون جنيه

قامت الشركة بتسليم وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة السادات بقيمة تقديرية ٢٧٠ مليون

جنيه .