"إعلام الخارجة" ينظم ندوة "صوتك أمانة .. صوتك لمصر" بمديرية الزراعة

اختتم مركز إعلام الخارجة الحملة الإعلامية "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي، تم تنظيم ندوة بعنوان "صوتك أمانة .. صوتك لمصر" في مديرية الزراعة بالوادي الجديد.

حضر الندوة العديد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والشيخ حمدى فتحى كامل من علماء الأوقاف والمحامية ليلى فهيم والمهندس محمد حسين هلالي، وأدار اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام الخارجة.

أكدت أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة على دور الإعلام الداخلي في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية،

وأشارت أزهار إلى أن الحملة الإعلامية استمرت لمدة شهرين وشملت العديد من الأنشطة وتعتبر هذه الحملة جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتعزيز الوعي السياسي والديمقراطي بين المواطنين في الخارجة. فقد تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتيسير وتسهيل عملية التسجيل والتصويت للمواطنين، مما اعتبرته أزهار عبدالعزيز خطوة هامة لتشجيع المشاركة الفعالة والمسؤولة في العملية الانتخابية.

وأوضحت أزهار بأن هذه الجهود الإعلامية تعكس الحرص الكبير على تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي. إن تعزيز ثقافة الانتخابات والمواطنة المسؤولة يمثل أساسًا في بناء مجتمع ديمقراطي قوي ومزدهر، حيث يشعر المواطنون بأهمية صوتهم وقدرتهم على التأثير في مستقبل بلدهم.

تحدث الحضور خلال الندوة عن أهمية قيمة الصوت الديمقراطي في استقرار وتطور الدولة، وضرورة أن يكون لكل فرد صوت في صندوق الاقتراع. وأعرب الدكتور مجد المرسى عن ارتفاع نسب المشاركة في محافظة الوادي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الأمانة والمسؤولية التي يجب أن يتحملها المواطنون في اختيارهم لقائد يمثلهم ويعمل على تحقيق الصالح العام.

وأشار الشيخ حمدى فتحى إلى مكانة مصر في القرآن وأهمية المحافظة عليها، وأكد على أهمية التنمية والرخاء.

وأكد الشيخ حمدي أن الصوت أمانة ويجب المشاركة بحيادية وحرية مطلقة في صناديق الاقتراع وتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك كونها فرصة حاسمة لتعبير الشعب المصري عن آرائه ومطالبه من خلال اختيار قائد يناسب تطلعاته ويعمل على تنفيذها.

أوضحت ليلى فهيم جدول الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح واختيار رئيس الجمهورية، وأشارت إلى مدة الرئاسة المقررة في الدستور وسن الانتخاب.

وأشارت ليلى إلى مدة الرئاسة المقررة فى الدستور ثم أكدت على سن الانتخاب وهو لكل من بلغ ١٨ سنة حتى يتمكن المواطن من ممارسه حقه الدستورى كما تم التنويه عن مبطلات الصوت الانتخابى وكيفية الإستعلام عن مقار اللجنة الانتخابية

وأعربت المهندس محمد حسين هلالي عن ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار قائد يعكس تطلعات الشعب ويعمل على تحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع.

وشدد المشاركون على أن من واجب المواطنين أن ينزلوا ويشاركوا في عملية الانتخابات بكل جدية ووعي، وأن يعتبروا صوتهم مسؤولية عظيمة تحدد مصير البلاد. وتم التأكيد على ضرورة تفهم واستيعاب برامج المرشحين وتحالفاتهم، واختيار الشخص الأكثر كفاءة واستعدادًا لقيادة مصر في المرحلة القادمة.

وفي ختام الندوة، قدمت أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة الشكر لحضور الندوة وتفاعلهم الإيجابي، مؤكدًة أن هذه الحملة الإعلامية تعكس حرص الهيئة على توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة المباشرة في شؤون الحكم واختيار القائد الأنسب.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة