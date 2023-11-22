صحية ولذيذة| حضري كرواسون بالتفاح والعسل واحمي أولادك من المواد المصنعة

كرواسون بالتفاح والعسل من الأكلات الشهية الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذا يعد من الحلويات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأولادك كبديل للحلوى المصنعة مجهولة المصدر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل كرواسان بالتفاح والعسل

المقادير

- تفاح : 2 حبة (مقشرتان ومقطعتان)

- عسل : 50 جرام

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- زبيب : ملعقتان كبيرتان

- عجينة الكرواسان : 6 قطع

- السكر الناعم : 60 جرام (ذهبي)

طريقة التحضير

يمزج ملعقتان كبيرتان من العسل وعصير الليمون الحامض والبهارات المشكّلة والزبيب، في مقلاة توضع على حرارة عالية لمدّة 4 إلى 5 دقائق، وذلك حتى يصبح الزبيب طرياً. ثم، يوضع هذا المزيج جانباً حتى يبرد.

يحمى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية. تقطع عجائن "الكرواسان" إلى مثلّثات. وينقل إلى كل مثلث، ملعقة شاي من مزيج التفاح ثم، تلفّ بصورة هلال، وتوضع على ورق الخبز.

تخبز لمدّة 10 إلى 15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية.

لإعداد الوجه: يمزج السكر الناعم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين صغيرتين من الماء الساخن، ثم يسكب هذا المزيج على وجه "الكرواسان" البارد.

خفض ضغط الدم

إن تناول تفاحة بين الحين والآخر يمكن أن يكون أسهل طريقة للحفاظ على قياس جيد لضغط الدم توصلت دراسة، نُشرت عام 2020، إلى أن الأطعمة الغنية بالفلافانول، مثل التفاح، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

تحسين بكتيريا الأمعاء

يمكن أن يساعد تناول التفاح على أساس منتظم في تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة، فزيادة استهلاك أنواع مختلفة من التفاح يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص، وتُعرف البكتيريا الشعاعية بأنها أحد المكونات الرئيسية للميكروبات وهي ضرورية لصحة الأمعاء بشكل عام وتحسين الهضم.

إنقاص الوزن

يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على إعادة الشعور بالشبع وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن من تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الحين والآخر، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

صحة الجلد

يساهم فيتامين C الموجود في التفاح في إنتاج الكولاجين الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد والصحة العامة.

صحة الجهاز التنفسي

يمكنك إلقاء اللوم على التلوث أو عوامل أخرى لمشاكل الجهاز التنفسي تبين أن استهلاك التفاح قد يحسن وظائف الرئة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.