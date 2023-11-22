هيثم عسيري يشارك في مران الأهلي الجماعي استعدادًا للشباب

شارك اللاعب هيثم عسيري نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأولمبي، في مران الفريق الجماعي اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الشباب المقبلة ضمن مواجهات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن.

هيثم عسيري يشارك في مران الأهلي الجماعي

ظهر هيثم عسيري بشكل طبيعي في مران النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعد وجود أنباء ربطت وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة المدرب ماتياس يايسلة.

وكانت بوابة الوفد ضد أوضحت في وقت سابق سبب غياب هيثم عسيري عن مباريات الفريق وحقيقة رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، ليتبين أنه لم يطلب الرحيل لكنه طلب الحصول على إجازة زواج.

من المقرر ان تقام مباراة الأهلي ضد الشباب يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.