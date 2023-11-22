غدًا.. الحكم على 7 متهمين أنهوا حياة شخص وشرعوا في التخلص من أخرين ببولاق الدكرور

تفصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، حكمها على ٧ متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من والده واخر ببولاق الدكرور.

وذلك برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وقد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين: "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتي السادس وأخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموهم ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي بهم.

وتابعت التحقيقات إنه كان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال وأحرزهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله علي أثر خلاف أستقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلي مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على أثر خلاف سابق أستقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم اعيرة ناريه فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق روحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين نارين غير مششخنين "بندقيتين خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس" على النحو المبين بالتحقيقات.