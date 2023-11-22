تفاصيل تعويض الفيفا المادي لبرشلونة بعد إصابة جافي

يستعد نادي برشلونة للحصول على تعويض مالي كبير، من إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة لاعبه الشاب جافي مع المنتخب.

وكان جافي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال فوز إسبانيا 2-0 على جورجيا في تصفيات "يورو ألمانيا 2024".

ومن المنتظر أن يغيب جافي حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024، وسط شكوك تفيد بأن المدة قد تتراوح من 10 أشهر إلى سنة كاملة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيمنح برشلونة مبلغ 7.5 مليون يورو تعويضاً عن إصابة جافي.

وسيمرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المبلغ للاتحاد الإسباني عبر برنامج "حماية الأندية"، الذي يؤمّن الأندية من مخاطر تعرض لاعبيها لإصابات خلال وجودهم مع المنتخبات الوطنية.

ويمنح البرنامج للنادي عن إصابة أحد لاعبيه، مبلغ 20.548 يورو في اليوم الواحد وبحد أقصى 365 يوما (سنة كاملة).