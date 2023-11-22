لافتات تأييد بالشوارع الرئيسية والميادين دعمًا لرئيس الوفد

حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تواصل تحركاتها فى البحيرة والقليوبية والفيوم

تواصل اللجان العامة للوفد بالمحافظات، جهودها وتحركاتها لحشد الدعم والتأييد للمرشح الرئاسى د. عبدالسند يمامة.

وناقش حزب الوفد بمحافظات البحيرة والقليوبية والفيوم خلال اجتماعاتهم، الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية.

تطرقت الاجتماعات لكثير من النقاط الخاصة بإدارة الحملة، حيث تم طرح العديد من الأفكار التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ودور غرف العمليات بالمحافظات.

وقامت لجان الحزب فى المحافظات الثلاث بتعليق لافتات فى مداخل المدن والشوارع الرئيسية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذ تواجد كوادر الحزب أمام اللجان خلال أيام الانتخابات، إضافة إلى خطة التحرك فى كافة اللجان بالمراكز والقرى.

وأكدت الاجتماعات أهمية الدعاية الانتخابية بين المواطنين والتحرك بشكل فردى وجماعى تأييدًا لمرشح الوفد، كما طالبت باستخدام منصات التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع، ودعم وتأييد مرشح حزب الوفد، مع عرض البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، الذى يتضمن حلولًا لكافة المشاكل التى تعانى منها مصر.