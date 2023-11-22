صبا مبارك تعبر عن رأيها فى الهدنة بين حماس والمحتل: "لا تعني نهاية الإبادة"

أعربت النجمة صبا مبارك عن وجهة نظرها في اتفاق الهدنة بين حماس والكيان الصهيوني، معبرة خلال منشور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأن الهدنة لا تعني وقفًا نهائيًّا لإطلاق النار.

صبا مبارك تعبر عن رأيها باتفاقية الهدنة بين حماس والمحتل:

نشرت صبا مبارك تضامنًا مع القضية الفلسطينية، قائلة: "4 أيام من وقف إطلاق النار، لا تعني وقف إطلاق النار … و لا تعني نهاية الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني".

تصريحات صبا مبارك

وافقتها في الرأي النجمة درة، إذْ قالت في تعليق لها على منشور صبا مبارك وقالت: "بالضبط هي فقط هدنة قصيرة و بعدها إلى متى سيستمر القصف والإبادة؟؟"

من ناحية أخري، دعمت صبا مبارك القضية الفلسطينية، بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وكتبت صبا بعد الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال على غزة عبر حسابها على الفيسبوك وعلقت قائلة: "غزة تركت وحيدة".

عبرت صبا مبارك عن حزنها لسقوط الكثير من الضحايا وشاركت بمقطع فيديو لطفل يبكي إثر عمليات القصف، وعلقت عليه قائلة: "هذا هو حال أطفال غزة".

في منشور آخر لها حذرت من عدم التحدث عن الأحداث الجارية في فلسطين والمذابح في حق أهل غزة، قالت صبا مبارك على حسابها بموقع إنستجرام: "أرجوكم لا تتعودوا ولا تتعبوا إخواننا عم يتعرضوا لمذابح جماعية مستمرة".

أضافت صبا مبارك: "أول مرة في حياتي بقرر أنه انشر صورًا وتحديدًا أطفال شهداء وعلى كتر ما هو مؤلم وصادم وجارح هو لا يذكر أمام الحقيقة اللي عم بيعيشوها في غزة".

كتبت معلقة على منشورها: "كل يوم العجز عم بياكل منا شقفة والله آسفين على كل شيء ولكن بأقل القليل اللي تقدر عليه لازم انضل عم بناضل".