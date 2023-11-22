البرتغال يكتسح تصفيات أمم أوروبا "فردي وجماعي" ويتفوق على فرنسا.. أرقام

بعد ختام تصفيات يورو 2024 في ألمانيا

نجح منتخب البرتغال في تقديم مستوى جيد للغاية خلال التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بعدما أصبح يمتلك أقوى خط هجوم ودفاع بقيادة رونالدو ومجموعة من اللاعبين الكبار.

البرتغال يكتسح تصفيات أمم أوروبا:

حقق منتخب البرتغال الانتصار على آيسلندا بهدفين دون مقابل، ليكون المنتخب الوحيد الذي حقق الانتصار في 10 مباريات وجميع مواجهاته بتصفيات أمم أوروبا دون هزيمة أو تعادل، وحصد 30 نقطة من المواجهات ليكون الأكثر حصدًا.

لم تستقبل شباك منتخب البرتغال خلال العشرة مواجهات الماضية سوى "هدفين" فقط، متفوقًا على فرنسا صاحب ثاني أقوى خط دفاع في البطولة.

بينما سجل منتخب البرتغال 36 هدفًا ليمتلك أقوى خط هجوم متفوقًا على منتخب فرنسا الذي سجل 29 هدفًا، والذي خاض 8 مواجهات بحكم عدد المتنافسين في المجموعة.

البرتغال تتفوق على فرنسا في الأكثر إسهامًا:

يمتلك منتخب البرتغال أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال التصفيات بـ 7 أهداف بفارق هدفين عن كيليان مبابي الثاني من حيث الصناعات.

كما يمتلك منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بـ 10 أهداف في المركز الثاني من هدافين التصفيات خلف لوكاكو صاحب الـ 14، ويأتي خلف رونالدو مبابي بـ 9 أهداف.