استعدادًا لإنبي.. المصري يفوز على فاركو وديًا بثلاثية نظيفة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بفريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

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انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله الجزائري غيلاس جناوي في الدقيقة الحادية والعشرين ، وفي الشوط الثاني ينجح محمد الشامي في إضافة الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة الرابعة ، فيما اختتم اسلام عطية أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف دون رد.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى ، أسامة الجزار ، عمرو موسى ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يوسف الجوهري ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي غيلاس جناوي ، الياس الجلاصي ، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بكل من محمد دبش ، حسين السيد ، اسلام عطية ، محمود حمادة ، أمادو باه ، محمد الشامي ، سمير فكري ، ليستويل أمانكونا بدلا من عمرو موسى ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، حسن علي ، الياس الجلاصي ، حسام جريشة ، غيلاس جناوي ، فخر الدين بن يوسف.