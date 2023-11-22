بمشاركة 21 وغياب 7.. كل ما قدمه محترفي الدوري السعودي مع منتخبات بلادهم

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين عدد كبير من اللاعبين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في قارة أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، والذين لهم دور كبير مع منتخباتهم الوطنية، وبالرغم من تعدد الأسماء لكن كان هناك غيابات بالجملة أيضًا.

كل ما قدمه محترفي الدوري السعودي مع منتخبات بلادهم

وغاب 7 لاعبين من أندية الدوري السعودي عن قائمة منتخبات بلادهم في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم وأمم أورويا، بينما شارك 21 لاعب دولي من أندية دوري روشن مع المنتخبات.

مقدونيا الشمالية.. تم استدعاء اللاعب أزجان أليوسكي لقائمة منتخب مقدونيا الشمالية، وشارك في المواجهتين ضد إيطاليا وانجلترا، وساهم في هدف وحيد بصناعة هدف المنتخب الأول ضد الإيطالي.

كرواتيا.. شارك مارسيلو بورزوفيتش لاعب وسط نادي النصر مع منتخب كرواتيا في مواجهتي لاتفيا وأرمينيا، سجل المنتخب 3 أهداف في المواجهتين ولم يساهم اللاعب في أي هدف.

أرمينيا.. شارك لوكاس زيلارايان نجم نادي الفتح ومنتخب أرمينيا مع منتخب بلاده في مواجهتين ويلز وكرواتيا، وسجل هدف التعادل مع الويلزي.

السويد.. شارك اللاعب روبن كوايسون نجم نادي الاتفاق في مواجهتي منتخب السويد ضد إستونيا وأذربيجان، وحل كبديل في المواجهتين.

بلجيكا.. شارك يانيك كاراسكو في لقاء مع منتخب بلجيكا وقادهم لتحقيق الانتصار بهدف دون مقابل على صربيا في مباراة ودية في إطار التجهيز لتصفيات كأس العالم.

انجلترا.. شارك جوردان هندرسون لاعب وسط نادي الاتفاق في لقاء وحيد مع منتخب انجلترا ضد مالطا، وغاب عن لقاء الجولة الثانية ضد مقدونيا الشمالية، ولم يساهم في أي هدف.

كوريا الجنوبية.. شارك كيم سيونج جيو حارس مرمى نادي الشباب في مواجهتي منتخب كوريا الجنوبية ضد سنغافورة والصين، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في المواجهتين بعدما سجل لاعبي المنتخب 8 أهداف.

المغرب.. خرج الثنائي ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب بشباك نظيفة من المواجهة التي خاضها أسود الأطلس، ويشاركة في نفس التميز اللاعب رومان سايس مدافع نادي الشباب الذي شارك في اللقاء كاملًا، من خلال لقاء وحيد لعبه المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم.

البرتغال... سجل كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر هدف من أصل 4 سجلها منتخب البرتغال في مواجهتي ليشنشتاين وآيسلندا، وشارك أوتافيو في لقاء وربن نيفيز أيضًا في لقاء.

كوت ديفوار... بينما نجح اللاعب سيكو فوفانا في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد من أصل 11 هدف سجله منتخب الساحل العاج في تصفيات كأس العالم 2026، ليخرج المنتخبين بمواجهتين شباك نظيفة في وجود فرانك كيسية وفوفانا، وتم اتدعاء جيسلان كونان لاعب الفيحاء لكنه لم يشارك.

السنغال... وبالنسبة لمنتخب السنغال فنجح في الخروج بمواجهتين بشباك نظيفة حيث كان ادوادرد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي يتواجد، وهو نفس الأمر بالنسبة لكاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال، بينما سجل ساديو ماني هدفين وصنع أخر، وتمكن اللاعب حبيب ديالو من صناعة هدف وحيد.

صربيا... ولم ينجح ميتروفيتش في تسجيل اي هدف خلال المواجهتين التي خاضها مع المنتخب الصربي، في ظل غياب سافيتش بسبب الإصابة.

منتخب الجزائر.. لعب رياض محرز مواجهتين منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم ضد الصومال وموزمبيق، ولم يساهم في أي هدف بالرغم من تسجيل 5 أهداف بالمباراتين.

لم يظهر كل من روبيرتو فيرمينيو في قائمة منتخب البرازيل ونفس الأمر بالنسبة لفابينيو ونيمار المصابين، في حين غاب كانتي عن قائمة منتخب فرنسا وحمدالله عن قائمة المغرب، وغياب إيمريك لابورت عن قائمة منتخب إسبانيا بسبب الإصابة.