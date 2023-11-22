شبايك يتابع اعمال النظافة ورفع المخلفات من القنطرة شرق بالإسماعيلية

تابع اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق اعمال رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير ، الإستقلال ، الجيش ،الثورة ، اسيوط ، العريش ، المعهد الازهرى ، سوق الاربعاء التابعين للمدينة القديمة.

كما تابع المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينة اعمال النظافة في احياء التوفيق والشرطة ومساكن التعميرو طريق الجامعة كما تم نقل المخلفات والقمامة خارج التجمعات السكانية للتخلص منها طبق اشتراطات وزارتي البيئة والصحة

وقام قسم الملاريا بالتنسيق مع الإدارة الصحية بحملة مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بالرش الضبابي خلف المقابر ، خلف مدرسة الشهيد محمد صلاح رياض

بنطاق المدينة القديمة والشوارع الجانبية للمدرسة.