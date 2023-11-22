الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شبايك يتابع اعمال النظافة ورفع المخلفات من القنطرة شرق بالإسماعيلية

شبايك يتابع اعمال
شبايك يتابع اعمال النظافة ورفع المخلفات من القنطرة شرق بالاس

 

 تابع اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق اعمال رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير  ، الإستقلال ،  الجيش  ،الثورة ، اسيوط ، العريش ، المعهد الازهرى ، سوق الاربعاء التابعين للمدينة القديمة.

 

كما تابع المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينة اعمال النظافة في احياء التوفيق والشرطة ومساكن التعميرو طريق الجامعة  كما تم نقل المخلفات والقمامة خارج التجمعات السكانية  للتخلص منها طبق اشتراطات وزارتي البيئة والصحة

 

وقام قسم الملاريا بالتنسيق مع الإدارة الصحية بحملة مكافحة البعوض والحشرات الطائرة  بالرش الضبابي خلف المقابر ، خلف مدرسة الشهيد محمد صلاح رياض
بنطاق المدينة القديمة والشوارع الجانبية للمدرسة.

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