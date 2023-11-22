أجلت محكمة جنح عابدين، الأربعاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به في السابق لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

29 نوفمبر .. محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه

وتعود أحداث القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة واقعة سرقة مبلغ مالي 3.800.000 جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" ومقيم بعين شمس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أحالته للمحاكمة.

إحالة عاطل للجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح واستعراض القوة بالمطرية

كما إحالت جهات التحقيق بالقاهرة، عاطل للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش أثناء نتواجده أمام المحل عمله.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.