أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، عاطل للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بمنطقة المطرية.

إحالة عاطل للجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح واستعراض القوة بالمطرية

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش أثناء نتواجده أمام المحل عمله.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طالبا يقود سيارة بلوحة مطموسة بداخلها سلاح في قبضة الأمن

وفي واقعة اخري ، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن الإدعاء بقيام رجال الشرطة ، بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى ، وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور ، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام، وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب ، وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه ، تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.