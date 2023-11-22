تنظيم قافلتين طبيتين لدعم 225 مريضا من الأولى بالرعاية الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق لدعم «225» مريض بقرى مراكز محافظة الشرقية، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على “125” مستفيد بقري النخاس وبني شبل وتل حوين وحوض الطرفه وكفر الحلبي والبيوم بمركز الزقازيق، والقافلة الثانية استهدفت “100” مستفيد بقريتي أبو متنا وصهبره بمركز الزقازيق، وقريتي سنجه الزبده والهجارسه بمركز كفر صقر.

وأوضح أن القوافل قامت على مدار يومين متتالين بمستشفى الزقازيق الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من : «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك».

وأشاد الطحاوى بمجهودات منظمات المجتمع المدنى في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل العلاجية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.