آيتن عامر تزهر بنعومة وأنوثة في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة آيتن عامر بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة بنشر أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام، فهي من مواليد برج العقرب.

وبدت آتين بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم من اعلى وفضفاض من اسفل، صمم من قماش ناعم ذا ارضية بيضاء وزهور فوشيا الملونة لتبدو مثل الزهرة في البستان فيما انتعلت صندل بكعب عال باللون الأبيض.

وعلقت على الصور، قائلة: " كل سنة وانا طيبة".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية.

تصور أيتن فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنورو جمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.

وتجسد الفنانة آيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.