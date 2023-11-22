إصابة 7 اشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى

تعرض 7 أشخاص للاصابة، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى، وتم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا ، بحدوث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم رفع حطام الحادث وتبين من خلال التحريات ان الحادث وراء اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنشأة القناطر



كما تعرض 5 أشخاص للإصابة ، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطربمحافظة الجيزة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية بتلقي بلاغا ، بوقوع حادث انقلاب سيارة " ميكروباص " أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.