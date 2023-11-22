أجانب الرائد يسيطرون وسط انعدام الظهور السعودي للاعبين "أرقام"

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي من غياب تام لتأثير اللاعبين السعودين في الظهور خلال المباريات، وامتلاك اللاعبين الأجانب السيطرة من ناحية الجانب التهديفي.

أجانب الرائد يسيطرون على السعوديين

يحتل نادي الرائد المركز السابع عشر وقبل الأخير من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و8 هزائم، سجل الفريق 12 هدف في مسابقة الدوري حتى الآن.

جميع أهداف نادي الرائد في مسابقة الدوري هذا الموسم سجل جميعها اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى وجود حارس أجنبي في مرماهم لتكون عوامل الإيجاب والسلب كلها بالعنصر الأجنبي.

سجل النجم الجزائري أمير سعيود 3 أهداف لنادي الرائد، ومثله سجل الثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد فوزير، بينما سجل اللاعب الكاميروني عمر جونزاليس، وهدف وحيد للاعب جوليو تفاريس من الرأس الأخضر.

مباراة الرائد المقبلة ستكون أمام فريق الطائي يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة.