الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية البريطانى يؤكد التزام المملكة المتحدة بضرورة حل الدولتين

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بضرورة حل الدولتين، وشدد وزير الخارجية البريطاني على أنه على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي مع ضرورة استدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

والتقى وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، حيث عقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لقاءً مع مراسلي كبريات الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الأربعاء، وذلك على هامش زيارتهم للندن تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخير بالعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.

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وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد تقدم وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بالشكر إلى روسيا على دورها القوي في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال المباحثات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

 

اللجنة الوزارية تلتقي وزير الخارجية البريطاني

وفي وقت سابق، أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، حسب نبأ عاجل لها.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لقاءً مع مراسلي كبريات الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في العاصمة البريطانية لندن، صباح الأربعاء، وذلك على هامش زيارتهم للندن تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخير بالعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد تقدم وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بالشكر إلى روسيا على دورها القوي في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال المباحثات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

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