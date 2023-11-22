جامعة أسيوط تنظم لقاءً تعريفياً لبرنامج المنح الجامعية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

شهدت جامعة اسيوط انعقاد لقاءً تعريفياً؛ لطلاب برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإيهاب عبدالله مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشهد اللقاء مشاركة الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ، والأستاذة داليا جمال حامد منسق البرنامج بجامعة أسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والجامعة الأهلية، إلي جانب (30) طالب وطالبة من كليات؛ الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتجارة، والتمريض.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على إعداد طلاب علي قدرٍ عالٍ من التميز والثقافة والوعي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن برامج المنح الدراسية المقدمة من الوكالة الأمريكية والذى تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتيح للطلاب القيام بأبحاث علمية؛ من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لتطوير المجتمعات البشرية، بجانب دعمه لخطط التنمية المستدامة، والرؤية المستقبلية لمصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن برنامج المنح الجامعية يستهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الالتحاق بالدراسة الجامعية، والتميز فى ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بجانب تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة لمواكبة متطلبات سوق العمل فى مصر وخارجها، فضلاً عن توفير عدد من فرص العمل من خلال برامج ريادة الأعمال، وتنمية مهارات القيادة، والمهارات اللازمة لسوق العمل، وإتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للاستفادة من فرص التدريب العملية، أو التمويل للمشروعات المبتكرة .

وأشار إيهاب عبدالله، خلال اللقاء، أن عدد الطلاب الملتحقين بالبرنامج من جامعة أسيوط؛ بلغ عددهم (58) طالب وطالبة من مختلف الكليات، منهم (18) طالب يتم تدريبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الحالى، بنظام الساعات المعتمدة، مشيداً بدور الجامعة فى تسهيل كافة العقبات؛ التي قد تواجه أبناءنا الطلاب فى إجراءات السفر أو الدراسة و كيفية أداء الامتحانات، وتقديم الدعم الأكاديمي وغير الأكاديمى لهم .

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