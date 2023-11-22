فاجئ النجم الإيفواري فرانك كيسية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي جمهور فريقه، بتصريح عن برشلونة الإسباني حيث أكد أنه حتى الآن يتابع مباريات البلوجرانا.

كيسية يفاجئ جمهور الأهلي بتصريح عن برشلونة

أكد كيسية أنه يتابع مباريات برشلونة ومازال يشجعه تى الآن، وقال اللاعب الإيفواري في تصريحات اليوم الأربعاء: "أتابع جميع مباريات برشلونة، وحتى الآن أشجعهم بقوة وأتمنى لهم التوفيق".

تابع كيسية أنه بكل تأكيد يفتقد برشلونة خاصة اللعب في كامب نو أمام 100 ألف مشجع، خاصة أن أوروبا لا يوجد فيها ملاعب كثيرة تشبه هذا الملعب.

أضاف لاعب وسط النادي الأهلي أنه يمتلك ذكريات جيدة جدًا عن الفترة التي قضيتها مع العملاق الكتالوني، بعدما توج معهم بلقبين في موسمه الأول.

أعتقد أن الفريق يمتلك عناصر جيدة ولاعبين رائعين، ومن أبرز عناصره الآن هو اللاعب لامين يامال الموهبة الشابه، واختتم أنه يتمنى فوز برشلونة باللقب هذا العام مرة أخرى.