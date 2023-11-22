ازالة حالتى تعدى بناء مخالف بقرية الرحمانية بنجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الأربعاء، برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة المكبرة لازالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف بناحية القناوية بزمام قروى الرحمانية، وتم تنفيذ ازالة عدد اثنان حالة ازالة فورية بناء مخالف، الاولى على مساحة ١٣متر عبارة اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت، والثانية على مساحة ٧٨متر عبارة عن اسوار بالطوب الابيض والبلوك ومونة الاسمنت.

جاء ذلك عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية والنقيب عيد الخشاب وفنى التنظيم بالقرية .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه اكد انور ان لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.