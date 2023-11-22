مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول الكسور وعلاقتها بالعدوى

نظم مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، اللقاء العلمي لمنظمة العظام والكسور السويسرية حول الكسور وعلاقتها بالعدوى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والطوارئ.

تضمن اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات المتنوعة منها، مقدمة عن الكسور وعلاقتها بالعدوى، ومحاضرة حول طريقة استخدام المضادات الحيوية، ومحاضرة عن الطرق البديلة لمكافحة عدوى العظام والكسور، كما تم عقد ورش عمل حول تنمية قدرة الأطباء على التعامل مع الحالات المختلفة من العدوى وكما تمت مناقشة العوامل المسببة للعدوى في حالات الكسور وكيفية التعامل معها بشكل فعال.

شهد اللقاء حضور من الدكتور ماهر العسال عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم العظام بكلية الطب، والدكتور حسام أبو بيه أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمود بدران أستاذ جراحة العظام ومنسق اليوم العلمي، والدكتور رضوان متولي المشارك أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى عددا من الأطباء من قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط و جامعة الأزهر.

تم استعراض الدراسات والأبحاث الحديثة في مجال العدوى المرتبطة بالكسور وتم تقديم توصيات وإرشادات عملية لتحسين الرعاية والوقاية من العدوى في حالات الكسور. كما تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء والممرضين المشاركين في اللقاء.

قدمت منظمة العظام والكسور السويسرية خبراء في مجال العظام والجراحة العظمية لتبادل المعرفة والتجارب الحديثة في علاج ووقاية العدوى المرتبطة بالكسور. تم تسليط الضوء على أهمية النظافة والتعقيم في المستشفيات والعمليات الجراحية للحد من انتشار العدوى.

قدم اللقاء فرصة للتواصل والتفاعل بين الأطباء والباحثين المشاركين، وتبادل الخبرات والأفكار الجديدة في مجال الكسور وعلاقتها بالعدوى. تعتبر هذه المناسبات العلمية بمثابة فرصة للتعلم والتحسين المستمر في مجال الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تساهم نتائج اللقاء في تحسين رعاية ووقاية المرضى الذين يعانون من كسور ومنع انتقال العدوى وتطوير الممارسات السريرية.

جانب من اللقاء العلمي

جانب من اللقاء العلمي