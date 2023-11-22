جامعة أسيوط تنظم معرضا علميا بكلية الهندسة وتعرض أنشطة "فريق أزمي"

عقد معرض علمي بساحة كلية الهندسة بجامعة أسيوط. يهدف هذا المعرض إلى تعريف طلاب جامعة أسيوط بأنشطة "فريق أزمي" وجذب أعضاء جدد من المهتمين بالأنشطة العلمية والابتكار والاختراع.

حرصت جامعة أسيوط على دعم الفرق العلمية وتشجيع الأنشطة العلمية في إطار اهتمامها بالتطور والابتكار. تم تنظيم هذا المعرض العلمي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، ووليد شحاتة، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بجامعة أسيوط، ومحمد حنفي، أمين مشرف النشاط، ومحمود محمد أحمد، مشرف النشاط بجامعة أسيوط.

تم اختيار الساحة المركزية في كلية الهندسة بجامعة أسيوط كمكان لإقامة المعرض ، حيث يمكن للطلاب التجول والاطلاع على الأنشطة المعروضة والتفاعل مع أعضاء فريق أزمي. تضمن المعرض عروضًا توضيحية ومعروضات علمية تسلط الضوء على الإنجازات العلمية والابتكارات القائمة على أبحاث الفريق.

كما وفر المعرض إمكانية التعرف على فرص الانضمام إلى "فريق أزمي" والمشاركة في الأنشطة المستقبلية. استفاد الطلاب من الفرصة للقاء أعضاء الفريق والاستفسار عن اهتماماتهم والتعرف على كيفية الانضمام والمساهمة في أنشطة الفريق.

استقطب المعرض عددًا كبيرًا من الطلاب المهتمين بالأنشطة العلمية والابتكار. تم استقبال طلبات الانضمام والتسجيل في الفريق من قبل فريق "أزمي" وسيتم إجراء اختبارات لتحديد الأعضاء الجدد المؤهلين.

تعتبر هذه الفعالية من أبرز الأنشطة العلمية التي تنظمها جامعة أسيوط في إطار تشجيع الابتكار وتطوير القدرات العلمية للطلاب. تؤكد جامعة أسيوط التزامها بدعم الفرق العلمية وتشجيع الأنشطة العلمية كوسيلة لتطوير المجتمع ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات