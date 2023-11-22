جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل لمنصب "رئيس نموذج محاكاة جامعة الدول العربية"

أعلنت إدارة نشاط التثقيف السياسي بجامعة أسيوط عن تنفيذ المقابلة الشخصية لجميع الطلاب المتقدمين لمنصب "رئيس نموذج محاكاة جامعة الدول العربية". ستقام المقابلات في قاعة البهو بالقرية الأولمبية جامعة أسيوط، وستكون تحت رعاية كبار القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

من بين الكبار الذين سيحضرون ويدعمون هذا الحدث الهام، الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. ستتولى الدكتورة مديحة درويش مسؤولية الإشراف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، بينما سيقود الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط هذه الفعالية الهامة. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف أحمد شعبان مدير إدارة نشاط التثقيف السياسي جامعة أسيوط على سلامة سير الحدث بالإضافة إلى دوره في التنظيم والتخطيط

ستهدف هذه المقابلات الشخصية تحديد الطلاب الأكثر مؤهلين لتولي هذا المنصب الهام، الذي سيمثلهم في نموذج محاكاة جامعة الدول العربية تحت إشراف أشرف طلعت منسق النموذج جامعة أسيوط سيتم تقييم الطلاب بناءً على مهاراتهم الاستثنائية في القيادة، وفهمهم للشؤون الدولية، وقدرتهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.

يعتبر رئيس نموذج محاكاة جامعة الدول العربية مسؤولًا عن تنظيم وإدارة فعاليات النموذج الذي يحاكي أعمال الدول العربية في مناقشة القضايا العالمية. يجب أن يكون الشخص المنتخب قادرًا على تمثيل الجامعة بكفاءة وجدارة والتعامل مع المشاركين من مختلف الجامعات الأخرى.

من المتوقع أن يكون لهذا الحدث الشهرة والتأثير الايجابي على الجامعة وطلابها. ستكون المقابلات الشخصية فرصة للطلاب للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم للعمل السياسي والشؤون العالمية. وبناءً على النتائج، سيتم الإعلان عن اختيار الطالب الناجح الذي سيتولى المسؤولية الكبيرة في رئاسة نموذج محاكاة جامعة الدول العربية.

باختصار، إن تنفيذ المقابلات الشخصية لجميع الطلاب المتقدمين لهذا المنصب الرفيع في جامعة أسيوط يعكس اهتمام الجامعة بتطوير القيادات الطلابية وتشجيع المشاركة النشطة في الشؤون العالمية والسياسية. نأمل أن يتم اختيار الشخص المناسب الذي سيساهم في تعزيز صوت الجامعة ومشاركتها في مناقشة قضايا مهمة في نموذج محاكاة جامعة الدول العربية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات