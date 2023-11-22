"السياحة تنير العقول" ندوة في كلية الحقوق بأسيوط

تنظم وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي استكمال الأجندة السياحية من خلال ندوة توعوية وتثقيفية سياحية بعنوان "السياحة تنير العقول" في كلية الحقوق بجامعة أسيوط بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ومنطقة آثار أسيوط، وتعرض الحضارة والتراث وتروي قصص الأماكن الأثرية والسياحية في المحافظة.

حضر الدكتور رجب محمد السيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وأشاد بتميز التنمية السياحية في جامعة أسيوط والتعاون المثمر.

وأشارت إيناس محمد، مدير إدارة الوعي الأثري، عرض الحضارة والتراث وتروي قصص الأماكن الأثرية والسياحية في المحافظة.

وأكدت الدكتورة يمني عاطف أن النجاح لا يكون إلا بالتعاون والتنسيق. وقد تم تنظيم الفعالية برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

كما قدمت الندوة مجموعة من الورش العملية والمحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية السياحة ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. تم تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والتاريخية في محافظة أسيوط، وتم تقديم نصائح وإرشادات للسياح حول كيفية الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وممتعة.

تعتبر هذه الندوة فرصة قيمة لتعزيز الوعي السياحي لدى طلاب كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس والجمهور العام. وتمثل أيضًا مناسبة للتعاون بين الأكاديمية والهيئات المحلية العاملة في مجال السياحة، من أجل تعزيز صناعة السياحة في محافظة أسيوط وتعزيز التعاون المستدام بين الجامعات والمنظمات ذات الصلة.

تختتم الندوة بتوزيع الشهادات على المشاركين وتشجيعهم على تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في رحلاتهم السياحية والعمل على نشر الوعي السياحي في المجتمع. راجين أن يكون لهذه الندوة تأثير إيجابي في تعزيز السياحة المحلية وتعزيز قدرة المجتمع على استقبال الزوار وتقديم تجارب سياحية متميزة في محافظة أسيوط.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية