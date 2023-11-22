الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القصير: قطاع الزراعة واعد والدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة  أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة

وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر.

العلاقات المصرية السعودية استراتيجية

 وخلال الاجتماع ، قال القصير  إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والاصعدة بالاضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدي.

وزير الزراعة أكد أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد وان الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي.

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وزير الزراعة أشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها  حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

القصير عرض على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية ، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم .

من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والانجازات التي شهدتها مصر مؤخرا مؤكدين انهم يسعون إلى زيادة استثمارتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري .

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

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وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودى في مصر

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