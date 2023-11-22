تكنولوجي قوص يستقبل وفد من مدرسة سيدي احمد الطوب

استقبل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وفدا من طلاب مدرسة سيدي احمد الطوب الابتدائية، لتعرف علي الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين بصفة خاصة وباقي ادارات الوحدة بصفة عام، وكذا لاطلاعهم علي كيفية توظيف الالة والتقنيات التكنولوجية في ادارة منظومة العمل واثرها علي متلقي الخدمة، وتأتي هذه الزيارة ضمن انشطة الاسرة الاجتماعية بالمدرسه التي تهدف الي دعم الطلاب علميا وعمليا وتسعي الي توسيع افقهم حول الوسط الاجتماعي المحيط بهم.

بداية استقبل الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ونائبه فراج الوحش، الفريق الطلابي وكل من ام كلثوم محمد عبد الرحيم و اميرة محمد بازيد مشرفتي النشاط الاجتماعي بالمدرسة، واجري رئيس المركز حوارا مفتوحا مع الطلاب قدم فيه نبذه مختصرة عن طبيعة المركز وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها علي ارض المدينة وكذلك نبذة عن طبيعة المهام المؤكلة للوحدات المحلية ومجالس القري التابعة لها.

ثم تبع اللقاء زيارة لطلاب للمركز التكنولوجي تعرفوا فيها عن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمدينة واستمعوا هناك الي شرح مفصل من مدير المركز محمد ربيع و احمد جابر احد العاملين بالمركز، بينا فيه الدورة المستندية لطلبات والشكاوي المتقدمين، كما اكدا علي اهمية المراكز التكنولوجية كادارات مستحدثة في التسهيل علي المواطنين في طلب وتلقي الخدمة وذلك من خلال اعتمادها علي الانظمة المُميكنة التي ادت الي تقليص اجراءات و زمن الحصول على الخدمة. كما اجابا علي العديد من الاستفسارات والاسئله التي طرحها الفريق الطلابي.

ومن جانبهما أعربتا مشرفتي النشاط الاجتماعي عن خالص سعادتهما بالزيارة لما وجدوه من حسنٍ للاستقبال وكرمٍ الضيافة، مقدمتين الشكر لدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة وللعاملين بالمركز التكنولوجي مؤكدين ان هذه الزيارة سيكون لها أثر نفسي طيب علي الطلاب.