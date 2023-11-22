ياسمين صبري تبرز رشاقتها بـ ميني جيب لافت

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر وعليه جاكيت قصير ونسقت عليهما ميني جيب بقصة الكولوش باللون اللبينك وتحته شراب كولون فيما انتعلت هاف بوت أبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ياسمين صبري

ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية؛ ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم ليلة هنا وسرور، تم اختيارها من ضمن أجمل 100 وجه في العالم سنة 2017.

نشأتها

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها من بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها المهنية

بدأت بالعمل مراسلةً في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها مراسلةً، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين لها.

عملت ياسمين صبري موديلًا في الإعلانات لفترة محدودة بعدما اتصلت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، ثم قامت مساعدة المخرج، بترشيحها للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وبه سافرت ياسمين إلى القاهرة من أجل عمل جلسات تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وعرض البرنامج في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان.

وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها

اختيرت ضمن قائمة "TC Candler"السنوية المستقلة الـ 28 لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيد في هذه القائمة.

تقول ياسمين صبري في حوارها مع هاربرز بازار العربية “لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جداً. فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر. واقتنعت بالأمر لا شعورياً. وهذا ما دفعني للمشاركة في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل، فقد اقنعت نفسي أن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال. لم أبذل أي جهد يذكر”.

حياتها الشخصية

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج. وفي أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط، وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا، وانفصلا في 4 مايو 2022.