موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في افتتاح مجموعات أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل ، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيد الأندية.

سلة الأهلي ومواجهة مرتقبة أمام الاتحاد ..

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق الأحمر إلى الإسكندرية غدًا الخميس، من أجل تشجيع الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما أعلن الأهلي حظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأكدت إدارة الأهلي ، حاجة الفريق للدعم الجماهيري والمؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح الفريق السكندري.