الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وصول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر إلى الجانب الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت صباح اليوم، الأربعاء ، قافلة صندوق تحيا مصر محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

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قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الشاملة تصل لميناء رفح البري

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نائب: قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر تأكيدًا على الموقف التاريخي لمصر في دعم فلسطين

 في هذا السياق، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الشاحنات تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

 

والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر ٠٣٧٠٣٧ - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org/  لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

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