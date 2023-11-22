الكشف على 1981 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت العز بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية .

حيث تم توقيع الكشف على 1981 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم 3 متنقلة ( جلدية - جراحة - تنظيم أسرة ونساء ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تضمن الكشف الطبى باطنة 320 أطفال401 جراحة 204 جلدية 180أسنان 201 رمد 146أنف وأذن150 عظام 241 نسا وتنظيم اسرة 138.

كما تم إجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 119حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 134 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 13حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 144 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

