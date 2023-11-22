كولر يوصي بإعداد برنامج تأهيل بدني لـ صلاح محسن

أوصى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بإعداد برنامج تأهيل بدني لصلاح محسن وتجهيزه لقيادة خط هجوم الأحمر حتى انتقالات شهر يناير المقبل.





ويعاني الأهلي من أزمة في قوامه الأساسي خاصة بعد عدم تقديم الفرنسي موديست مردود فني مميز خلال ظهوره الأخير.

كما أوصى كولر بضرورة إخضاع اللاعب لجلسات تأهيل نفسي أيضًا من أجل منع التشتيت بأمور خارجية خلاف كرة القدم.

حافلات مجانية لجماهير الأهلي ..

على صعيد الألعاب الأخرى ، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق الأحمر إلى الإسكندرية غدًا الخميس، من أجل تشجيع الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.



وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما أعلن الأهلي حظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأكدت إدارة الأهلي ، حاجة الفريق للدعم الجماهيري والمؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح الفريق السكندري.