محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة تعويضية لعدد من ذوي القدرات الخاصه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء توزيع أجهزة تعويضية لعدد 30 حاله من ذوي القدرات الخاصه علي مستوي المحافظه بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض تحت شعار " خليك طرف في الخير ... وطن بلا إعاقة" جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، و فاطمة محي الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء ، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايدينا مع بعض ، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي .

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصه و أمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكامله لهم ، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والاعياد القومية .

كما أكد " مختار " علي أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم ، مشدداً علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار " المحافظ " الي أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته .

وثمن " مختار " دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين علي مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل .