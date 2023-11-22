اعترافات المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال ببنها

قال المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، امام تحقيقات المباحث الجنائية، أنه كان يعمل في الشركة منذ فترة قليلة جديدة، وأنه كان يمر بظروف صعبة ، وكان محتاج للفلوس، وعندما ترك سائق السيارة شاهد بعينه الأموال، فعلب الشيطان بعقله وقرر السرقة.

اعترافات حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه ببنها

كما أضاف المتهم خلال التحقيقات؛ كنت محتاج فلوس لأصرف على بيتي ولقيت شنطة مليانة فلوس فأخدتها وهربت.

وفي وقت مسبق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في ضبط المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.

كما امرت جهات التحقيق بقسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس كلا من حارس أمن متهم وزوجته ، قاما بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل فيها بدائرة القسم.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على المتهم واستجوابه على الواقعة وملابساتها، حيث تم ضبطه بحوزته مليون و35 ألف جنيه من حصيلة المسروقات.

كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.

وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.