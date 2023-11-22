رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير برنامج المنح الجامعية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، إيهاب عبد الله مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك علي هامش زيارته للجامعة؛ للمشاركة فى فعاليات اللقاء التعريفى مع طلاب برنامج المنح الجامعية

حضر اللقاء، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمد العدوى مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والأستاذة داليا جمال منسق البرنامج بجامعة أسيوط.

المنشاوى: برامج المنح الجامعية يعد خريج مؤهل للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على أهمية برامج المنح الجامعية؛ في إعداد خريج مؤهل للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدف إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الالتحاق بالدراسة الجامعية، والتميز من خلال دراسة تخصصات حديثة وغير تقليدية، كما يهدف إلي دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر؛ من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض، حيث تقدم فرص لتعليم جامعي يرتكز على أسس المعرفة والابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، ويتسم بالتميز، والإعداد الجيد لسوق العمل، بما يعود بالنفع على الطلاب والمؤسسات التعليمية والمجتمع المصري.

وأشار المنشاوى، إلى حصول (57) من طلاب الجامعة على المنح المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، سافر منهم (18) طالباً للدراسة فى (4) جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداَ على أهمية الاستفادة من العائدين من المنح والفرص التدريبية المقدمة؛ في تعزيز قدرات زملائهم، ونشر المعرفة التي اكتسبوها خلال البرنامج، على أن يتولى مكتب رعاية الخريجين بالجامعة التواصل الدائم مع هؤلاء الطلاب و الخريجين، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، وتوطين تلك الخبرات؛ كونهم شركاء أساسين فى بناء ونهضة الوطن.

وأشاد إيهاب عبدالله، بالمكانة العلمية والسمعة الطيبة لجامعة أسيوط، موجهاَ شكره لإدارة الجامعة على التعاون المثمر والفعال؛ لصالح طلاب الجامعة، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط ضمن (9) جامعات مصرية حصلت على المنح المقدمه من البرنامج، مؤكداَ على ضرورة التعريف بالبرنامج و التسويق له بشكل أوسع؛ ليستفاد منه عدد أكبر من طلاب جامعة أسيوط.

وأضاف، أن البرنامج يهدف إلي جانب الدراسة الأكاديمية، تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة، فضلًا عن توفير عدد من فرص العمل؛ من خلال برامج ريادة الأعمال، وتنمية مهارات القيادة، وإتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للاستفادة من فرص التدريب العملية، أو التمويل للمشروعات المبتكرة، والمشاركات المجتمعية و العمل التطوعى.

ضيوف جامعة أسيوط

ضيوف جامعة أسيوط

ضيوف جامعة أسيوط