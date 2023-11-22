"النظام الانتخابى فى ضوء الدستور" ندوة بالوادى الجديد

نظم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد، ندوة حول "النظام الانتخابى فى ضوء الدستور" التي عُقدت في قاعة المركز، والتي تأتي كجزء من حملة الانتخابات الرئاسية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي.

وشارك في الندوة طارق توفيق حجاج المحامي بالنقض والاداريه العليا، بالإضافة إلى جمهور متنوع من الموظفين والموظفات بقطاع التربية والتعليم والقطاعات المختلفة، وشباب من مكلفات الخدمة العامة وأعضاء الاتحادات الطلابيه بالجامعة وكليه البنات الازهريه ورؤساء القرى، واعضاء منظمات المجتمع المدنى.

وأدار اللقاء جريس شنوده الاعلامى بمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز ويشمل موضوع الندوة النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية التي أجريت عليه في الفترة الأخيرة، وتستهدف الحملة توعية المواطنين وحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت دعاء سعد مدير مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي وتوضيح أهمية النظام الانتخابي في البلاد وكيفية تنفيذه وفقًا للقانون الدستوري وإلقاء الضوء على النظام الانتخابي الحالي وفهم دوره وآليته في ضوء الدستور المصري

وأضافت دعاء، أنه تم مناقشة مختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بالانتخابات في البلاد، والمتمثل فى اهميه المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه لمصلحه الوطن فى ظل التحديات والاوضاع الراهنه وتم استعراض الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها اللجان الانتخابية ومراحل الانتخابات المتعاقبة، بالإضافة إلى استعراض الدور الحيوي للمواطن في هذه العملية الانتخابية.

وأوضحت دعاء، أن هذه المرحله تتطلب الحشد الجماهيرى وتكاتف المواطنين المصريين لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعى امام المجتمع العربى والغربى ونحن في مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد نتطلع للقاء الجميع والاستفادة من الحوارات المثمرة والافكار الجديدة خلال هذه الندوة الهامة حيث كانت فرصة كبيرة لتنمية المعرفة وتعزيز الوعي السياسي بين المشاركين.

وأشار طارق حجاج، إلي تاريخ الانتخابات الرئاسيه فى مصر خلال الفترات السابقه والفترات الانتقاليه التى تعرضت لها مصر مؤكدا على ان المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه هذه الفتره لها طابع خاص ومن الواجب الوطنى ان يشارك جموع المواطنين فيها

وأوضح حجاج، اختصاصات رئيس الجمهوريه واليات اختياره كما شرح النظام الانتخابى واليات تطبيقه موضحا الفرق بين الانتخاب التعددى والاستفتاء واشار ايضا الى عمليه مراقبه الانتخابات مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابيه

وأشار حجاج، طريقه الادلاء بالصوت واسباب بطلانه ودارت المناقشات حول موارد وسقف تمويل الدعاية الانتخابية وماهو دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابيه

وفي نهاية الندوة تم فتح المجال للأسئلة والمداخلات من الحضور، حيث كانت فرصة لمناقشة المواضيع المطروحة وتبادل وجهات النظر وكانت الندوة منصة للحوار والنقاش البناء بين الحاضرين والمتحدثين، وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية، وضرورة فهم النظام الانتخابي في سياق الدستور.

وأعربت مدير مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد عن سعادتها بالتفاعل القوي والحضور الجماهيري الكبير، مما يدل على الاهتمام العالي والوعي السياسي للمشاركين. وأشارت إلي ان تنظيم مثل هذه الندوات يعزز الوعي العام بأهمية المشاركة المدنية والاستفادة من الحقوق الديمقراطية التي يوفرها الدستور.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة