ضبط 370 عبوة دوائية مخالفة لـ 36 صنف دواء بيطري بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (الزقازيق والحسينية)، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٣٧٠ عبوة لـ ٣٦ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ولفت إلى أنه تم المرور على مركز بيع أدوية بيطرية مرخص، والأدوية غير سليمة بمركز الزقازيق، والمرور على مركزى بيع أدوية بيطرية غير مرخصين، والأدوية غير سليمة بمركز الحسينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.