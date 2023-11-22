منتخب البرتغال يحقق رقمًا مميزًا في تاريخ تصفيات أمم أوروبا

أصبح منتخب البرتغال هو سادس المنتخبات المحققين الانتصار فى جميع مبارياته في بتصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وحقق المنتخبات التالية الفوز فى اول 6 مباريات خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم وجاء الترتيب كالتالى:

1ـ منتخب جمهوريه التشيك فى عام 2000

2ـ منتخب المانيا فى عام 2012

3ـ منتخب انجلترا فى 2016

4ـ منتخب ايطاليا فى عام 2020

5ـ منتخب بلحيكا فى عام 2020

6ـ منتخب البرتغال فى عام 2023

واستطاع منتخب البرتغال تحقيق إنجازا تاريخيا يضاف الى أرقامه عبر التاريخ بتصفيات بعد فوزه على إيسلندا، بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.

وذكرت شبكة “اوبتا” المتخصصة فى الارقام والاحصائيات، أن منتخب البرتغال حقق العلامة الكاملة في تصفيات اليورو لأول مرة في تاريخه، برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 10 من أصل 10 مباريات.

ونجح منتخب البرتغال فى حجز مقعدا رسميا للتأهل إلى يورو 2024 مع ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا.