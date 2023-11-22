الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يُشيد بنتائج رفع الأثقال والوشو كونغ فو ببطولتي المكسيك وأمريكا

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال للناشئين بالمكسيك، ونتائج الوشو كونغ فو ببطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحرزت اللاعبة رحمة أحمد على ثلاث ميداليات برونزية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك في وزن81 كجم.

وحصد اللاعب أحمد سمير الميدالية البرونزية، وبطلتنا روبى حسام تفوز بالميدالية الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للوشو كونغ فو المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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