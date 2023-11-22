أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

تشهد أسعار الفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، استقرارًا، وتراوحت أسعار البرتقال أبو سرة ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة بمصر اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار النارنج من 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون حلو من 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 10 : 12 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسود 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر تفاح جولدن بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 18 : 28 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر بلح سماني بين 13 : 15 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر بلح زغلول بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البلح أم الفراخ 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر البلح الرملي 8 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح بنت عيشه 8 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 8 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 5 : 1 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 10 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 10 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الكاكا 12 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كيت بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ المستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو

سعر الحرنكش 20 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى ثلاجة 15 : 25 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم 13 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 30 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز وليم 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مغربي 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 10 : 17 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).