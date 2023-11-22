الصحة: سيارات الإسعاف تستجيب لبلاغ ادعاء تسرب غاز في القرية الذكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.