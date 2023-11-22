الرئاسة الروسية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة

رحب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده تُقيم هذا الاتفاق إيجابيا.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تقييم روسيا لهذا الاتفاق: "إنه اتفاق إيجابي، وهذه هي الأخبار الجيدة الأولى من غزة منذ فترة طويلة جدا".



وأضاف بيسكوف: "أن روسيا ومعظم دول العالم دعت إلى التهدئة والوقفات الإنسانية؛ لأنه فقط على أساس مثل هذه التوقفات يمكن بناء معالم معينة للمحاولات المستقبلية لتحقيق حل مستدام لهذه المشكلة".



وكانت الخارجية الروسية رحبت بدورها في وقت سابق باتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء أن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس التي أُعلن عنها ليلة أمس بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ما هي إلا خطوة أولية من بين خطوات كثيرة يتعين القيام بها الفترة المقبلة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة وإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة المُحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي.



وذكرت الصحيفة في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني في هذا الشأن، أن هذه الهدنة تعد انفراجة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي المستمر ضد سكان قطاع غزة، ولكنها تترك الكثير مما يتعين القيام به الفترة القادمة من أجل الإفراج أيضًا عن مزيد من المحتجزين والأسرى لدى كلا الجانبين.



ورأت الصحيفة أن اتفاق إسرائيل وحماس بشأن تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية يمثل أهم اتفراجة دبلوماسية للصراع الجاري، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الاتفاق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد أسابيع من المفاوضات بوساطة مصرية قطرية و أمريكية .. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من غد الخميس.



ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلاً محتجزين في غزة مقابل وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام وإطلاق سراح 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون في إسرائيل والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، للقطاع.



ومن المقرر إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعات من 10 إلى 12 رهينة على مدى أيام متتالية.. وسيشهد جدول مماثل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين بمجرد عودة الإسرائيليين الأوائل إلى ديارهم.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين في المرحلة الأولى من الصفقة، بينهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات .. وتمت مناقشة خطة لتمديد وقف القتال، بشرط إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين آخرين مقابل كل يوم من عدم القتال.