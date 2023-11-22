القومي لحقوق الإنسان يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث الوضع في غزة

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر الدكتور لولوة الخاطر والوفد المرافق لها، وتناولت المقابلة الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها إعاقة جهود الإغاثة ووصول المساعدات.

وثمنت خطاب، الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر لتوفير الحماية والإغاثة في مواجهة صعوبات جمة، مدينة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ومحاولة تغيير الخريطة السكانية ودفع السكان إلى النزوح نحو الجنوب، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاء بحقوق كل مواطن يقع ضمن اختصاصها القضائي دون اي تمييز، إلا أن ما نشهده يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت: أن غض الطرف عن هذه الانتهاكات، وعرقلة دخول منظمات الأمم المتحدة تؤكد ازدواجية المعايير في فرض الالتزام بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة ان التهجير القسري هو الذي فجر شرارة النزاع.

وذكرت الوزيرة القطرية أن سرديات ومغالطات إسرائيل بدأت تنكشف أمام العالم الغربي، وأن الإعلام العربي لعب دوراُ هاما فى تفكيك تلك السرديات، مشيرة إلى أن عدد من الدول على غرار بلجيكا وأسبانيا والنرويج إتخذت مواقف واضحة داعمة لفلسطين والفلسطينيين.

حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والسفير خالد الحردان رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة ووفد رفيع المستوي من وزارة التعاون الدولي القطرية، ومن المجلس السفير دكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيس المجلس