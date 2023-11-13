نيفين عثمان تشكر "قطاع حقوق الإنسان" لفتح مستشفيات الشرطة بالمجان للأطفال

أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن امتنانها لهذه المبادرة الإنسانية الرائعة موجهة الشكر والتقدير لوزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" لما يقدمونه من دعم لإنفاذ حقوق الطفل ودعمه في كافة المجالات.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الأطفال والعمل على تيسير مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

كما دعت المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات في المواعيد المخصصة لتلقي الخدمة والاستفادة من هذه المبادرة.

والجدير بالذكر أعلنت وزارة الداخلية تفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية للكشف الطبي على الأطفال وصرف العلاج بالمجان، حال الاحتياج لها، بالتزامن اليوم العالمي لحقوق الطفل اعتباراً من 20/11/2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً)، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة كافة شرائح المجتمع المناسبات الوطنية والعالمية والوقوف على كافة احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التي يمكن أن تقدمها لهم.