وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.

و أكدت السفيرة سها جندي حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديو كونفرانس او لقاءات مباشرة، حيث أن التواصل مع جالياتنا بالخارج يمثل أولوية قصوى لوزارة الهجرة تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

موجهة حديثها للحاضرين من أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن صوت المصري بالخارج أمانة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وما بها من حالة عدم استقرار في العديد من الدول الشقيقة المجاورة، وهذا ما يجعل مشاركة كل مصري في هذا الاستحقاق غاية في الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم أن جميع المصريين مشاركون في بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل اولادهم بأيديهم، من خلال اختيارهم لرئيسهم القادم

كما دعت أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، للمشاركة في حملة "شارك بصوتك" لحث وتشجيع جميع المصريين هناك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري يكفله الدستور والقانون لكل مصري بالداخل والخارج، والمساعدة في تقديم وتوفير اللوجيستيات الازمة للتسهيل على مواطنينا في الإمارات الذهاب إلى مقرات الاقتراع، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والسفارة والقنصلية المصرية هناك، حيث أننا نحتاج أن تظل مصر الدولة الكبيرة العظيمة التي رغم كل تلك التحديات تحقق معدلات نمو، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى دورها في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين وطنهم الأم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، كذلك دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.

وانتقلت سيادتها للحديث عن أهمية الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين المصريين بالخارج، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وما نتج عنها من تحديات كبيرة، إلا أن مصر مازالت تحتفظ وتقدم العديد من الفرص الاستثمارية المهمة والمجدية وذات العائد الكبير للمستثمرين، ولقد اثبتت الدولة المصرية جديتها في فتح مجال الاستثمار أمام الجميع من خلال خطط الدولة للتخارج من المشروعات، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، بجانب الرخصة الذهبية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين بهدف التسهيل عليهم والقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو تصنيع كامل في عدد كبير من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس واتخاذه العديد من الاجراءات للتيسير على المستثمرين.

كما شهد اللقاء مشاركة القنصلية في الرياض عبر الڤيديوكونفرانس باجتماع حاشد لاكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كما حرصت السفيرة سها جندي ان تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الامارات، ، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة،

من ناحيته، رحب السفير شريف عيسى سفير مصر في "أبو ظبي"، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قائلا إن زيارة وزيرة الهجرة ولقاءها أعضاء ورموز الجالية المصرية بالإمارات يمثل دعما كبيرا في هذه المرحلة الهامة، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها بالخارج، وتقديرها للدور الهام الذي يلعبه كل مصري خارج وطنه، وحرص الدولة على مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعتبر اسهام في رسم ملامح مستقبل مصر خلال تلك المرحلة الراهنة والفارقة من عمر الوطن.

ومع انتهاء كلمتها، دار حوار بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والسادة رموز الجالية المصرية بالإمارات للحديث والنقاش والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

وحول سؤال أحد الحضور عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من ظاهرة السوق السوداء في العملات الأجنبية، قالت الوزيرة إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسطيرة على السوق السوداء للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي ورفع الفائدة.

كما طرح أحد المشاركين فكرة إنشاء المستشفى المصري في الإمارات، في شكل من أشكال الاستثمار وفي نفس الوقت تخدم أبناء الجالية هناك من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة، بجانب العمل على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، بجودة تعليم عالية، ويستطيع المصريون في هذه الدول من إلحاق أولادهم بها، ومن ثم ستمثل هذه المشروعات فرصة لزيادة العوائد المالية من العملة الصعبة إلى مصر.

من جانبها أوضحت السفيرة سها جندي أنه بالفعل تعمل وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، من خلال مدارس المسار المصري، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات الماضية، كما طالب المشاركون في اللقاء برفع شرط حد الـ 5٪ لدخول الجامعات لابناء المصريين الدارسين بالخارج، عن دخولهم الجامعات الأهلية والخاصة المصرية باعتبار ان الدستور المصري يساوي بين المصريين جميعا بغض النظر كان مصريا بالداخل والخارج، و وعدت وزيرة الهجرة بالتنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي لدراسة الأمر، تلبية لرغباتكم، حيث ان الجامعات المصرية شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتضاهي الجامعات العالمية من حيث الامكانيات أو المناهج والتخصصات المختلفة والحديثة.

وفي نهاية اللقاء تعهد الحضور بتوفير حافلات من إلى السفارة في ابو ظبي والقنصلية العامة بدبي للتغلب على بعد المسافة بين تمركزات المصريين والسفارة والقنصلية المصرية خلال ايام الانتخابات.