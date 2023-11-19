الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

تقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده في 19 نوفمبر ،واكد الاتحاد إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد ،تطورت مصر وحققت انجازات غير مسبوقة على مر التاريخ ،وأصبحت مصر اقوى دوله في العالم ، ولقد صدق في قوله أن" مصر ام الدنيا وهتبقى اد الدنيا " ،وحقيقة على أرض الواقع الان وتحيا مصر بشرفاء الوطن والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد البطل منقذ الوطن ، والمحافظ على البلاد والعباد حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقياده عن الاتحاد عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد ممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج .

يذكر ان نسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا عضو مجلس إدارة الاتحاد وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد رئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي ومما هو جدير بالذكر أن ممثلي الاتحاد أعضاء بالاتحاد العام للمصريين بالخارج ومنسقي وأعضاء بفرنسا لحملة مواطن لدعم الوطن والرئيس السيسي