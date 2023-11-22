رئيس جامعة أسيوط يشهد فعاليات اليوم التطبيقى العاشر لكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، فعاليات اليوم التطبيقى العاشر لكلية التربية الرياضية بالجامعة؛ وذلك في اطار حرص الجامعة على دعم المهارات والقدرات الرياضية لطلاب الكلية.

المنشاوى: "رياضية أسيوط" حققت تميزا واضحا في المسابقات الرياضية المحلية والدولية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بالأداء الرياضى المتميز للطلاب، فى كافة الألعاب الرياضية، معرباً عن إعتزازه بكلية التربية الرياضية، والتى تقدم إسلوب دراسى متميز ؛ قائم على تنمية المواهب، والمهارات الطلابية الرياضية، مضيفاً أن كلية التربية الرياضية تعد مصنعاً لأبطال الرياضات المختلفة،٠ حيث استطاع طلابها، وخريجوها حصد العديد من الجوائز، والمراكز المتقدمة فى كافة المسابقات الرياضية على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يعد تأكيداً على الجهود المتواصلة؛ لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحرصهم على تقديم طلاب وخريجين متميزين ومؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لابنائها المتميزين رياضياً، وتأهيلهم للمشاركة، والمنافسة فى البطولات الرياضية المحلية، والدولية، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات التى تضمن استمرار تميزهم الرياضى، كما تعمل الجامعة على تشجيعهم على تنمية مهاراتهم، ومواهبهم الرياضية، ووضعها فى المكان الصحيح.

وبدأ الإحتفال بطابور عرض للكليات المشاركة فى فعاليات اليوم التطبيقى، والتى شملت كليات؛ التربية الرياضية، الحقوق، الطب البيطرى، العلوم، الهندسة.

وعقب ذلك؛ قام طلاب كلية التربية الرياضية بعمل بعض العروض الرياضية، الفردية، والجماعية؛ لعدد من الألعاب منها؛ كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، التايكندو، المصارعة، الملاكمة.

الدكتور أحمد المنشاوي وجانب من الفعاليات

وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة.

ومن جهته، أشار الدكتور عماد سمير، أن اليوم التطبيقى العاشر لكلية التربية الرياضية؛ يأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة بالمنتدى البيئى الثانى تحت شعار" الحلم الأخضر"، كاشفاً ان إدارة الكلية دأبت على تنظيم يوماً تطبيقياً يقوم فيه الطلاب بعرض مهارتهم الرياضية فى الألعاب المختلفة والتى تم التدريب عليها خلال العام الدراسى، موجهاً شكره لكافة الطلاب المشاركون فى فعاليات اليوم من كلية التربية الرياضية ومن الكليات الأخرى؛ متمنياً للجميع دوام التوفيق والرفعة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات