وزارة العمل تختتم برامج تدريب مهني مجانية لشباب الإسكندرية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات الدورات التدريبية المجانية لعدد 26 متدربة علي مهنة التفصيل والخياطة، وذلك بمركز تدريب مهني محرم بك، وأيضا الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التركيبات لعدد 39 متدربا ومتدربة بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وذلك بعد انتهاء مدد التدريب المهني المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة على مهنة الكهرباء بالوحدة المتنقلة، و100 ساعة تدريبية بمركز التدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن المديرية سلمت شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن الفعاليات وذلك بعد اجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية بقاعة المديرية، وأكد المهني محمد كمال وكيل مديرية العمل الأسكندرية ان تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل وتكثيف الدورات التدريبية والإعلان عنها لتعريف الشباب وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب مناسبة على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية.

كما جرى خلال الفعاليات تنظيم ندوة عن الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لجميع الشباب الخريجين من الجنسين قام بإلقائها الشيخ ايمن فراج من العاملين بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، كما حضر الاحتفال وتسليم شهادات الخريجين ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، وداليا عبد المجيد بإدارة التدريب المهني، كما عرض بعض المتدربين المنتجات التي تم إنتاجها خلال التدريب.