وزارة العمل توفر تأهيل وتدريب للشباب على إقامة وإدارة المشروعات بالمنيا

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا في عقد مقابلات للمتقدمين للحصول على منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال وذلك في إطار إعلان الاسبوع العالمى لريادة الأعمال بالمحافظة، حيث تشكلت لجنة الاختبار من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والهيئة الإنجيلية، وإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، وتحت إشراف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك في إطار سعي المديرية وجهودها في المشاركة المجتمعية لتقديم افصل الخدمات الممكنة للمواطنين في ضوء الدور المنوط بها القيام به لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، انه وتحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا جرى تنظيم تلك المقابلات، مؤكدة ان ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة بتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وتفعيل دور المديريات في هذا الشأن لخدمة الشباب من الجنسين الراغبين في بدء مشروعهم الخاص، ومشيرة الي ان البرامج المقدمة تشمل برنامج حدد فكرة مشروع وبرنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك وبرنامج ابدأ مشروعك وبرامج (التسويق ـ التخطيط ـ الادارة المالية) وهى برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة بإعلان الاسبوع العالمى لريادة الأعمال